Göçmenlerin Kaçırdığı Geminin Türk Kaptanından İha'ya Açıklama- Türk Kaptan Mahno: "Geminin...

- Göçmenlerin kaçırdığı geminin Türk kaptanından İHA'ya açıklamaTürk kaptan Mahno: "Geminin zararını kim karşılayacak bilmiyoruz, devletin yapacağı işlemleri bekliyoruz"VALLETTA - Libya açıklarında kurtarmaya çalıştıkları mülteciler tarafından kaçırılan Elhiblu 1 isimli geminin Kaptanı Turgut Mahno yaşananları İHA'ya anlattı. Kaptan Mahno, "Şu an için yakıtımız bitti. Malta 'da işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu durumda geminin zararını ziyanını kim karşılayacak onu da bilmiyoruz. Devletin yapacağı işlemleri bekliyoruz" dedi. Libya açıklarında kurtarmaya çalıştıkları mülteciler tarafından kaçırılan Elhiblu 1 isimli geminin Kaptanı Turgut Mahno olay anını tüm detayları ile anlattı. İhlas Haber Ajansı 'na açıklama yapan Mahno, "Şu an Malta Limanı'ndayız. Bu mülteciler ile ilgili konuşuyorum. Libya'ya 60 mil kadarken, Uluslararası Sahil Güvenlik tarafından çağrıldık. Denizde mahsur kalan, şişme bottaki Afrikalı mültecileri kurtarmamızı söylediler. Talimat verdiler. Biz de bu talimata göre bu mültecileri gemiye aldık. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olduk" şeklinde konuştu."Çağrı yaptık bize cevap vermediler"Gemiye alınan mültecilerin yeme içme gibi ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini belirten Mahno, "Çocuklar vardı, çocukların da elimizden geldiği kadar ihtiyaçlarını temin ettik. Sonra onları teslim almaları gerekiyordu. Çağrı yaptık bize cevap vermediler. Bize verdikleri koordinatlara gittik o koordinatlarda bekledik, hiç kimse gelmedi. Tekrar hem Libya'ya hem de Malta'ya çağrı yaptık. Hiçbir cevap alamayınca tekrar Libya'ya döndük" dedi."Libya'ya döndüğümüzü anlayan mülteciler bize saldırıya geçtiler"Mültecilerin Libya'ya döndüklerini fark etmesi ile olayların farklı bir boyut kazandığını aktaran Kaptan, "Libya'ya döndüğümüzü cep telefonlarından fark eden mülteciler bize karşı saldırıya geçtiler. Biz tekrar Malta'ya dönmeye mecbur kaldık. Malta'ya yaklaştığımızda Malta VTS ile kontak kurduk. Bize sahil güvenliği gönderdi. Askeri ekip gemiye bindikten sonra, bizim güvenliğimizi sağladılar. Malta Limanı'na yaklaştık ve mültecileri dışarıya sevk ettiler" ifadelerini kullandı."Geminin zararını kim karşılayacak onu da bilmiyoruz"Yakıtlarının bittiğini belirten Mahno, "Şu an için yakıtımız bitti. Malta'da işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu durumda geminin zararını ziyanını kim karşılayacak onu da bilmiyoruz. Bu şekilde bekliyoruz, armatörün haberlerini ve devletin yapacağı işlemleri bekliyoruz" dedi.Elhiblu gemisi, 22 Mart 'ta İstanbul Tuzla 'dan Libya'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Avrupa 'ya gitmek isteyen Libya açıklarındaki mültecileri kurtarmaya çalışan kaptan ve gemi çalışanları daha sonra mültecilerin saldırısına uğramış bunun üzerine gemi Malta Limanı'na demirlemişti.