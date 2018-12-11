Göçmenlerin, Trenle Umuda Yolculuğu Edirne'de Bitti

EDİRNE Garı'nda, İstanbul
'dan gelen trende yasadışı yollardan Yunanistan
ve Bulgaristan
'a geçmek isteyen aralarında Filistin
ve Libya
vatandaşının da bulunduğu, 20 kaçak göçmen yakaladı.
Ülkelerindeki kötü yaşam şartlarından kaçarak daha iyi yaşam için Avrupa
ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler, tüm geçiş yollarını denemeyi sürdürüyor. Göçmenler, deniz yolunun ölüm riski olması karayolunun da denetimler artması üzerine umuda yolculuklarını demir yoluyla denemeye başladı.
Göçmenlerin İstanbul- Edirne
seferini yapan trene binip çıktıkları umuda yolculukları Edirne'de son buldu. Edirne Garı'nda polis gece yaptığı denetimlerde Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek için gelen Filistin, Cezayir
, Fas
, Tunus
ve Libyalı 20 göçmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere, Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Yetkililer, otobüs ve kara yolunda polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini artması nedeniyle, göçmenlerin son günlerde Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Edirne'ye trenle seyahat etmelerinde artış olduğunu belirtti.
- Edirne
İstanbul,Yunanistan,Bulgaristan,Edirne
11 Aralık 2018 Salı 08:44