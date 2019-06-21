21.06.2019 02:23
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Göçmenlerin umudu: İstanbul Afrika Kupası

Göçmenlerin umudu: İstanbul Afrika Kupası

Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran’da başlayacak.

Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran’da başlayacak. Ancak ondan önce düzenlenen bir Afrika Kupası daha var. 2004 yılından beri ülkemizde gerçekleşen turnuva, diğerinden farklı. Bu turnuva, Afrika’nın çeşitli yerlerinden ülkemize gelen göçmenlerin kendilerine yeni bir kapı açmasının anahtarı.

Organizasyonun amacı hem kültürel etkileşim sağlamak hem de oyuncuların takımlar tarafından keşfedilip futbolculuk kariyerine adım atmalarını sağlamak. Burada oynayan isimlerin bir kısmı atölyelerde, fabrikalarda veya başka işlerde mesailerini yaptıktan sonra takımlarıyla antrenmanlara çıkıyorlar. Günde çift mesaiyle hayatlarını sürdüren bazı oyuncular, futbol sayesinde kendilerine bir şans yaratmaya çalışıyorlar. Turnuvayı kendi imkanlarıyla organize eden topluluğa en büyük yardımı Türkiye’deki Afrikalılar Topluluğu yardım ediyor.

Bu sene 15.si düzenlenen turnuva, 16 Haziran Pazar günü başladı. Bu sene Gambiya, şampiyonluğunu korumak için sahaya çıkıyor. Nijerya ve Gana ise turnuvanın en başarılı takımları. Onlar da tekrar şampiyon olabilmek için sahaya çıkacaklar. Futbolcuların en büyük ümidi keşfedilip, profesyonel futbol kariyerlerine başlayabilmek. Maçların hepsi İstanbul Kağıthane Hasbahçe Stadı'nda oynanacak ve turnuva bir ay sürecek. Bu senenin grupları ise şöyle;


A Grubu: Nijerya, Gambiya, Mali, SeyşellerB Grubu: Gana, Burkina Faso, Somali, GabonC Grubu: Kamerun, Sierra Leone, Zambiya, GineD Grubu: Fildişi Sahili, Senegal, Nijer, Kongo
Kaynak: EuroSport.com
İstanbul, Afrika, Spor

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