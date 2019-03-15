Göçük Alanındaki Çalışma Yağmura Rağmen Devam Ediyor

Kaynak: İHA

İzmir'in Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında Çarşamba günü sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün ardından haber alınamayan Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın (65) isimli iki işçi için arama kurtarma çalışmaları dün gece başlayan yağmura rağmen duraksamadan devam ediyor.İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanını inşaatında Çarşamba günü sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Şantiyede, yüklenici firmaya bağlı çalışan ve haber alınamayan 69 yaşındaki Mehmet Çiftçi ile 65 yaşındaki Mehmet Ali Yalçın'ı kurtarma çalışmaları bu sabah da devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan yağmura rağmen çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekipleri olay yerinde meydana gelebilecek başka bir göçüğe karşı önlemler de alarak işçileri arıyor.Öte yandan işçilerin aileleri de dünden bu yana endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetleri AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve yüklenici firmaya ait çalışanlar tarafından yapılıyor. - İZMİR