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Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.

10.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:32
'nin ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.
İlçede yapımı süren yeni devlet hastanesinin altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon sistemi için açılan 6 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.
Diğer işçilerin vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 2 işçi itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
İşçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kırklareli, Lüleburgaz, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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