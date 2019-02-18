Göçük Altında Kalan İki Kişiyi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Göçük altında kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor-Göçük altında kalan kişilerin yakınlarının da umutlu bekleyişi devam ediyor
MUĞLA - Sabah
saatlerinde Muğla
'nın Milas
ilçesi Sarıkaya
Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki meydana gelen göçük sonrası kayaların altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sarıkaya Mahallesinde meydana gelen göçük sonrası ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 11 saatten bu yana göçük altında kalan iki kişiye ulaşılmaya çalışılırken, göçük altında bulunan kişilerin yakınlarının da umutlu bekleyişi devam ediyor. Kızılay
bölgede çadır kurarken, Jandarma
ekipleri de bölgede bekleyenlerin soğuk havadan etkilenmemesi ve ısınması için ateş yaktı.Göçük altında kalan kepçe operatörü Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, beklemeye devam ettiklerini belirterek bu olaydan dolayı sorumluların cezalandırılmasını istedi.Kenan Tutuk bir umutla beklemeye devam ettiklerini belirterek, "Bugün sabah iki kişinin aşağıya gönderildiğinin fakat operatörlerin, göçme tehlikesi sebebiyle aşağıya inmediklerinin, ondan sonra abim ve arkadaşının aşağıya gönderildiğini az önce öğrendim. Şu anda hiçbir şekilde haber alamıyoruz. ve ikisinin de AFAD
tarafından öldüğü tahmin ediliyor. Bu kazı alanının kaçak olduğu söylendi. Ben burada bunları gören iş güvenliği uzmanı yok mu diye sordum. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Bundan kim sorumluysa adaletin yerine getirilerek gerekli cezanın verilmesini istiyorum. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Bende şu an hala abimi bekliyorum. Şu anda hala bir haber yok, büyük ihtimalle öldüğü söylenildi. Şuanda beklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Sarıkaya,Milas,Sabah
Kaynak: İHA