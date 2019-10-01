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Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Sultanbeyli'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

01.10.2019 15:40
Sultanbeyli'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.
Battal Gazi Mahallesi Şair Nabi Sokak'ta bir inşaatta istinat duvarı için kazı yapıldığı sırada, toprak kayması meydana geldi.
Kazı yapılan alanda çalışan inşaat işçisi Orhan Aydoğan, beline kadar kayan toprağın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Aydoğan, hastaneye kaldırıldı.
Polis ve zabıta ekipleri ile inşaat firması yetkilileri de olayın yaşandığı alanda inceleme yaptı.
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Sultanbeyli, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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