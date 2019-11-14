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Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 7 saattir aralıksız sürüyor.

14.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:44Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor
'te saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 7 saattir aralıksız sürüyor.

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 6 saattir devam eden arama çalışmalarına UMKE, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda vatandaş destek veriyor.

Arama çalışmalarına termal kamera destekli polis özel harekat ekipleri de destek verirken arama kurtarma köpekleri de bölgede hazır bekletiliyor. Enkaz altında yeri tespit edilmeye çalışılan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yakınları da endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Korkut, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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