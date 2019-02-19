19 Şubat 2019, 22:11
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Göçük Faciasında Gözaltı Sayısı 3'e Çıktı

Göçük faciasında gözaltı sayısı 3'e çıktıMUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi.

Göçük faciasında gözaltı sayısı 3'e çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi.
Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiiinde bulunan taş ocağında dün saatlerinde meydana gelen göçükte 4 işçi ve 2 iş makinesi 500 ton ağırlıktaki kayanın altında kalmıştı. Tayfun Akıncı isimli işçinin hafif yaralı olarak kurtulduğu iş kazasında kamyon şoförü Şükrü Otlak ile kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu hayatlarını kaybetmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında daha şüpheliler Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alınmıştı hakkında yaralama kararı çıkartılan diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu'nun da yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. Milas,Muğla
Kaynak: İHA


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