Göçük faciasında gözaltı sayısı 3'e çıktı
MUĞLA - Muğla
'nın Milas
ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi. Milas'ın Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiiinde bulunan taş ocağında dün saatlerinde meydana gelen göçükte 4 işçi ve 2 iş makinesi 500 ton ağırlıktaki kayanın altında kalmıştı. Tayfun Akıncı isimli işçinin hafif yaralı olarak kurtulduğu iş kazasında kamyon şoförü Şükrü Otlak ile kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu hayatlarını kaybetmişti.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında daha şüpheliler Mustafa Ali
Kömürcüoğlu ile Serkan
Anar gözaltına alınmıştı hakkında yaralama kararı çıkartılan diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu'nun da yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
Milas,Muğla
Kaynak: İHA