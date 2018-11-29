Göçükte Ölen İşçi Son Yolcuğuna Uğurlandı

Göçükte ölen işçi son yolcuğuna uğurlandıCanpolat'ın yakınları göz yaşlarına hakim olamadıGöçük altında kalmaktan kurtulan Canpolat'ın kardeşi tabutunun başından ayrılmadı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen göçükte beton blok altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden Sıddık Canpolat, yakınlarının göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı
mevkiinde yapımı süren Kuzey Marmara
Otoyolu, Osman Gazi
Köprüsü bağlantı viyadüğü inşaasında beton bloğun çökmesi sonucunda göçük altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti. 12 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenlerine ulaşılan işçilerden 46 yaşındaki Sıddık Canpolat'ın cenazesi, yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Canpolat'ın cenazesi, Kocaeli'nin Darıca
ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek yakınlarından helallik istenildi. 3 çocuk babası Canpolat'ın cenazesi daha sonra Nenehatun Mahallesi Merkez
Camii'ne götürüldü.Yakınları göz yaşlarına hakim olamadıCanpolat'ın İkindi namazına kılınan cenaze namazına meydana gelen göçükte demirlere tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulan ağabeyi Mustafa Canpolat
, babası Hüseyin Canpolat, annesi Fatma Canpolat, eşi Fatma Canpolat ve 6 kardeşi ile Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman, CHP
Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Sıddık Canpolat'ın tabutu başına gelen yakınları göz yaşı döktü. Oğlunun tabutu başına gelerek fenalık geçiren anne Fatma Canpolat'ı ise yakınları sakinleştirdi. Kılınan cenaze namazının ardından Canpolat'ın cenazesi Pelitli
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kocaeli,İşçi
29 Kasım 2018 Perşembe 18:00