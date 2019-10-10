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Göçükte ölen madenci toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Erol Akçaoğlu (34), toprağa verildi.

10.10.2019 17:14Göçükte ölen madenci toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Erol Akçaoğlu (34), toprağa verildi.

Göçük, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ayiçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu meydana gelen göçükte 2 madenci kaçarak, kurtuldu. Erol Akçaoğlu ise göçük altında kaldı. Akçaoğlu'nun cesedi, 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı ekipler tarafından ocaktan çıkartıldı.

Erol Akçaoğlu için bugün Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile  maden işçileri ve acılı aile katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Erol Akçaoğlu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Erol Akçaoğlu'nun hayatını kaybettiği ocakta, 3 ay önce işe başladığı öğrenildi.



Kilimli, Gelik, Güncel

Kaynak: DHA

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