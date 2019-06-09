God of War Hayranları, Önemli Bir 'Ragnarok' Sızıntısı Keşfetti

'Kartal
gözlü' bir hayran, yeni bir God of War sızıntısı keşfettiğini iddia ediyor. Oyunun yönetmeni Cory Barlog'un Twitter
hesabında paylaştığı Tweet dizisinin her birinin ilk harfine baktığınız zaman 'Ragnarok is Coming' yani 'Ragnarok Geliyor' akrostişiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bahsi geçen Tweet dizisini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
(Atılan her bir gönderinin ilk harfine bakarsanız, yukarıdan aşağı 'RAGNAROK IS COMING' yazdığını görebilirsiniz.)
Birçok ödül alan God of War'ı oynadıysanız, oyunun sonunda Kratos ve Atreus'un hikâyesinin bitmediğini anlamak pek zor olmuyor zira daha Ragnarok ile uğraşmaları gerek. Bilmeyenler için Ragnarok, İskandinav mitolojisinde kısmen bir kıyamet niteliğindeki olaydır.
God of War, geçtiğimiz yılın Nisan ayında satışa çıkmıştı ve Sony
ve Santa Monica
Studio'nun bu başarılı oyunun devamını getirmeleri mantıklı bir hareket olabilir. Zira ilk oyun dünya genelinde 10 milyondan fazla kopya satmıştı.
Kaynak: WebTekno
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