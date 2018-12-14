Godaddy: "Web Siteleri Ortadan Kalkmayacak"

Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, 3'üncü Kobi Sohbetleri etkinliğini İstanbul'da düzenledi. "Web Sitesi Kullanıcı Deneyimi ve Trafik Çekme" başlıklı etkinlikte GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber, Diverseffect Ajans Başkanı Coşkun Yeşilbaş ve Userspots UX Proje Yöneticisi M. Can Şahinoğlu web tasarımında Kullanıcı Deneyiminin (UX) önemini ele aldı. Murat Erdör'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde UX'in anlamı, trafik ve dönüşüm oranlarını artırmaya nasıl yardımcı olduğu, web sitesi performansının nasıl analiz edebileceği, küçük işletmelerin hedef kitlelerini nasıl belirleyebileceği ve direkt olarak bu kitleye nasıl pazarlama yapabileceği gibi konular konuşuldu.

Yeşilbaş: "Kitlenizi tanımak, dönüşüm oranlarını artırmanıza yardımcı olabilir"

Diverseffect Ajans Başkanı Coşkun Yeşilbaş, "Web sitenize trafik çekmeyi ucuz hale getirmek sizin elinizde. Bütçesiz trafik çekemezsiniz ancak bütçeden daha önemli olan, hedef kitlenizi doğru belirlemeniz. Web sitesini bir havuz, diğer mecraları birer çeşme gibi düşünün; web siteniz üzerinden performansın nereden geldiğini takip edin. Anahtar nokta, web site verilerinizi hedef kitlenizi tanımak için kullanmanız. Türkiye'deki internet kullanıcılarının %21'i ne aradığını biliyor, %79'u ise arama yapmadan içerik tüketiyorlar. Performansı analiz ederek, analitik, programatik ve web site verilerini kullanmanız dönüşüm oranlarını artırmanıza yardımcı olacaktır" dedi.

Şahinoğlu: "Küçük ayrıntılar kullanıcı deneyimini olumlu da, olumsuz da etkileyebilir"

Userspots UX Proje Yöneticisi M. Can Şahinoğlu, "Kullanıcı deneyimi, yani UX, kullanıcının web sitesinde yaptıkları olarak tanımlanabilir. Tasarım sürecinde kullanıcıya ne vaat ettiğinize odaklanmalısınız. Bunu yaparken de sahip olduğunuz veriyi analiz ederek kitlenizi tanımanız, ne yaptıklarını ve ne istediklerini öğrenmeniz önemli. Sonrasında, kullanıcıyı beklediği şeye en kısa yoldan yönlendirmelisiniz. 'Sepete Ekle' ve 'Siparişi Tamamla' düğmelerinin rengi gibi basit görünen unsurlar dahi kullanıcıların web sitenizi nasıl deneyimlediği söz konusu olduğunda büyük fark yaratabiliyor," şeklinde konuştu.

Bieber: "Web siteleri ortadan kalkmayacak"

Katılımcılardan gelen, sosyal medya platformlarının yükselişi ile web sitelerinin yakın zamanda yok olup olmayacağına dair soruya cevap veren GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber ise, "Günümüzde pek çok dijital platform mevcut ancak bu platformlarda web sitenizde yapabildiğiniz gibi kullanıcı deneyimini kontrol edemiyor ve yönlendiremiyorsunuz. Sizin deneyimi kontrol edebileceğiniz, kuralları kendiniz belirleyeceğiniz tek yer web siteniz. Böyle bir kontrole sahip olmanız, aynı zamanda topladığınız verileri de kontrol etmenize olanak tanıyor. Sosyal platformlar hedef kitlenize ulaşmanız söz konusu olduğunda oldukça verimli platformlar ve dijital pazarlama tarafında oldukça etkililer. Ancak kim olduğunuzun, ne iş yaptığınızın; yani kurumsal kimliğinizin sizin istediğiniz şekilde görüneceği yer web siteniz. Online güvenlik giderek daha fazla önem kazanırken, gerekli önlemleri alan web siteleri tüketici güveninin kazanılması, markaların güven veren bir kurumsal imaj oluşturması alanlarında çok daha önemli hale gelecek. Web siteleri ortadan kalkmayacak; tam tersine, daha da güçlenecek" dedi.

GoDaddy, Türkiye'deki küçük işletmelere kendi dijital kimliklerini oluşturmak ve işletmelerini büyütmek için gereken alan adı, web sitesi kurulum araçları, hosting, Yönetilebilir WordPress ve Microsoft Office 35 E-posta gibi araçları sunuyor.