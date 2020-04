Godfall Oyunundan Yeni Detaylar Paylaşıldı

Kaynak: Tamindir

Yeni nesilde karşımıza çıkacak olan oyunlardan ilki yani Godfall, The Game Awards 2019 sırasında duyurulmuştu. Counterplay Games tarafından PC ve PlayStation 5 için gelişirilmekte olan oyunun bu yılın son çeyreğinde çıkması bekleniyor. Yakın bir zaman önce, Godfall ile ilgili yeni detaylar açıklandı.Oyuna dair yeni detaylar, yeni Official PlayStation Magazine sayısı ile ortaya çıktı. Söylenene göre kooperatif desteğinin de olacağı oynanış olarak bizlere hem Monster Hunter hem de Dark Souls serisinden esintiler sunacakmış. Yayınlanan videolardan aslında bu açıkça belli oluyordu ama resmi olarak da onaylanmış oldu. Diğer bir deyişle, olabilecek en fazla hasarı verebilmek için saldıracağınız anı iyi denk getirmeniz gerekecek. Bununla birlikte, zamanlamanın ve saldırgan bir oynanışın da ödüllendirileceği söyleniyor. Anlayacağınız üzere Counterplay Games oyuncuları daha çok aktif olmaları için teşvik etmek istiyor.Godfall ile ilgili olarak verilen bir diğer önemli detay ise, oynanışta Monster Hunter ve Dark Souls serileriyle birlikte Destiny serisinden de esinlenmeler olacakmış. Öyle ki, öldürdüğümüz düşmanların üzerinden değerli eşyalar düşecekmiş ve ayrıca yağmalama da yapabilecekmişiz.Son olarak hikayeye de değinen Counterplay Games, esin kaynağının fantastik roman serisi The Stormlight Archive olduğunu söylüyor. Buna göre Godfall oyununda, dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacakmışız. Toplamda üç karakter sınıfı bulunacakmış. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacağı söyleniyor.Gearbox Publishing tarafından yayınlanacak olan Godfall oyununun PC ve PlayStation 5 için bu yılın son çeyreğinde çıkması bekleniyor.