Godiva'dan Ülker Bisküvi'ye 138 milyon dolarlık temettü ödemesi

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ, Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin, şirketin Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'ye 138 milyon doları tutarında temettü ödemesi gerçekleştiğini bildirdi.

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 20 Aralık tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin olarak, Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'ye 138 milyon 33 bin 925 ABD doları (yaklaşık 820 milyon TL) tutarında temettü ödemesi gerçekleşmiştir."

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ 20 Aralık'ta KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin yüzde 12,95 ortağı olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin yasal sürecin 20 Aralık tarihinde tamamlanmış olduğunu ve Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'ye 138 milyon 33 bin 925 ABD doları tutarında temettü ödenmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA