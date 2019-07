Godzilla Vs. Kong Filmi

Godzilla vs. Kong Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Beyaz perdenin iki ikonik canavarı olan Godzilla ve King Kong‘un bir arada yer aldığı film in yönetmenliğini düşük bütçeli korku film leri You’re Next ve The Guest ile dikkatleri üzerine çeken Adam Wingard üstleniyor. Filmin senaryo odasında ise Terry Rossio , Lindsey Beer, Patrick McKay, T.S. Nowlin, Jack Paglen, John D. Payne, J. Michael Straczynski ve Cat Vasko yer alıyor.Adam WingardMichael Dougherty, Terry Rossio, Zach ShieldsMillie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Brian Tyree Henry, Lance Reddick, Ziyi Zhang, Demián Bichir, Jessica Henwick, Danai Gurira, Julian Dennison, Shun Oguri, Piéra Forde, Conlan Casal, Benjamin Rigby, Tonia Renee Hammerich, John Pirruccello, Dalton Fugate, Arthur Costa, Raynesa Jonas, Sonny Le, Sofia Nolan, Brad McMurray , Amber Walls, Alice Lanesbury, Jon Quested, José Alfredo Fernandez, Amber Powson, Niam MayesAksiyonGodzilla vs. KongLegendary Entertainment2020ABDİngilizceWarner Bros Turkey13.03.2020