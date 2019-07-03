Godzilla Vs. Kong Filmi

Beyaz perdenin iki ikonik canavarı olan Godzilla ve King Kong‘un bir arada yer aldığı film
in yönetmenliğini düşük bütçeli korku film
leri You’re Next ve The Guest ile dikkatleri üzerine çeken Adam Wingard
üstleniyor. Filmin senaryo odasında ise Terry Rossio
, Lindsey Beer, Patrick McKay, T.S. Nowlin, Jack Paglen, John D. Payne, J. Michael Straczynski ve Cat Vasko yer alıyor.Yönetmen:
Adam WingardSenaryo:
Michael Dougherty, Terry Rossio, Zach ShieldsOyuncular:
Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Brian Tyree Henry, Lance Reddick, Ziyi Zhang, Demián Bichir, Jessica Henwick, Danai Gurira, Julian Dennison, Shun Oguri, Piéra Forde, Conlan Casal, Benjamin Rigby, Tonia Renee Hammerich, John Pirruccello, Dalton Fugate, Arthur Costa, Raynesa Jonas, Sonny Le, Sofia Nolan, Brad McMurray , Amber Walls, Alice Lanesbury, Jon Quested, José Alfredo Fernandez, Amber Powson, Niam MayesFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Godzilla vs. KongYapımcı Firma:
Legendary EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
13.03.2020Godzilla vs. Kong Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.