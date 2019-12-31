Haberler » Güncel » Göğebakan'dan 2020 mesajı - Haber

Göğebakan'dan 2020 mesajı

Erzurum Baro Başkanı Göğebakan, yeni yılla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

31.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:46 Göğebakan'dan 2020 mesajı
Baro Başkanı Göğebakan, yeni yılla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı. Göğebakan, "Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı geride bıraktık. Umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

İyisiyle kötüsüyle, türlü ekonomik sıkıntıları ile, acı ve tatlısıyla çok çalıştığımız 2019 yılını geride bırakırken 2020'inin tüm dünyaya ve ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesi dilediğini belirten Başkan Göğebakan, şunları söyledi:

"2019 yılı acı ve tatlı anılarıyla geride kaldı. Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar ve umut demektir. 2020'de hukukun üstünlüğü ve demokrasinin vazgeçilmezleri olan, savunma hakkının kullanıldığı, adil yargılanmaya ilişkin kuşku ve endişelerin ortadan kalktığı, bağımsız yargı ile kuvvetler ayrılığı prensiplerinin hayata geçtiği bir yıl olmasını temenni ederim. 2020 yılının hukuksal sıkıntılarının çözüme ulaştığı, toplumsal barışın sağlandığı, geleceğe daha umutla bakılan bir Türkiye olmasını dilerim." - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18   Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler - Haber
12:18   Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı - Haber
12:13   Çocuklara akvaryum sürprizi - Haber
12:13   Irak bayraklarından yılbaşı ağacı - Haber
12:13   Sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:21:05