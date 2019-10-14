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Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi.

14.10.2019 09:49Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu üzerinde durulan erkek cesedinin, kime ait olduğu araştırılıyor.

İlçeye bağlı Nasuhpınar  mevkisinde cumartesi günü  saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin, tahminen 4-5 ay önce gömüldüğü, büyük kısmının ise çürüdüğü tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopside, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Karapınar, Güncel

Kaynak: DHA

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