Göğüs cerrahının 'klasik maket araba' tutkusu

Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, yoğun iş stresinden, hastanedeki odasına yaptığı klasik maket araba koleksiyonuyla ilgilenerek kurtuluyor.Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Samsun 'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde cerrah olarak görev yapıyor. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, günde birçok ameliyata giriyor. Yoğun iş stresinden uzaklaşmak için hobisini hastane odasına taşıyan Büyükkarabacak, odasını araba tablolarıyla süslerken bir taraftan da klasik arabalarını izliyor. Eskiyi izleyerek stresten uzaklaştığını ifade eden Büyükkarabacak, oyuncak arabaların ve eski eşyaların kendisine huzur verdiğini söyledi."10 yıldır klasik araba topluyorum, hastanede 79 klasik arabam var"10 yıldır klasik oyuncak araba koleksiyonu yaptığını belirten Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, "Klasik araba koleksiyonu yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır klasik küçük arabaları topluyorum. Klasik arabalara olan merakım daha çok eskiye olan merakımdan kaynaklanıyor. Her şeyin eskisini sevdiğim gibi zamanın da eskisini severim. Eskiye olan özlem tutkusu benim de içimde var. Klasik arabaların yanında evimde eski telefonlar, müzik aletleri, dokuma eşyaları, bakır eşyalar ve birçok materyal var. Klasik arabalar evimde her yerde var. Hastanedeki odamda 79 küçük arabam var. Bunların içerisinden sadece 3 tanesi klasik değil, geri kalanların hepsi klasik arabalar. Klasik olmayan maketler de hediye olarak bana geldi. Kendim yeni araba almıyorum. Türkiye'de gezerken oyuncakçılarda, eski eşya satan dükkanlarda bulduğum küçük arabalar koleksiyonumu oluşturuyor. Yurt dışından da birkaç araba aldım. Londra taksisi, 2 katlı Londra otobüsü ve Köln'den de birkaç araba aldım" dedi."Arabaları seyretmek is stresinden uzaklaştırıyor"İş dışında başka hobilerle uğraşmanın stresi azalttığını ifade eden Dr. Büyükkarabacak, "Bir klasik arabamın bende özel bir yeri var. Bir hastam Almanya'dan çok eski bir süt kamyonunun maketini özel ambalajda sürpriz yaparak gönderdi. Paketi açında içinde eski ve klasik oyuncak arabayı görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Asistanım, doktor arkadaşlarım da bazen bu tür hediyeler veriyor. Koleksiyonumun çoğunu gezerken, tesadüfen topluyorum. Özellikle aramam ama bulduğumda da asla kaçırmam. Arabaları seyrederken, odamdaki araba tablolarına bakarken, eskiyi seyrederken çok rahatlıyorum. Eskiyi seyretmek bana tamamen stresten uzak, rahat ve relax bir ortam oluşturuyor. O yüzden eskiye bir özlemim var. Çünkü eski dönemlerde herhalde insanlar bu kadar stres içinde yaşamıyordu. Herhalde biraz onu özlüyoruz. Arabaları izlemek beni çok rahatlatıyor. İş dışında başka bir hobiyle uğraşmak işin stresini en azından bir nebze de olsa azaltıyor" diye konuştu.