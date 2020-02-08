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Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru göğüslerine silikon taktırdığı yönündeki haberlere sürekli sessiz kalan Hadise, O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydiği derin dekolteli kıyafetiyle iddiaları doğrulamış oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise şarkıcının eski görüntüsünü paylaşarak aradaki farka dikkat çekti.

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:04

Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ile gündem olan ünlü şarkıcı , son olarak O Ses Türkiye'nin çekimlerinde tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcının eski fotoğraflarını paylaşarak Hadise'nin silikonları abarttığını söyledi.

SİLİKON HABERLERİ DOĞRU ÇIKTI

2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak göğüs dekoltesine dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesini eleştirenlerin yanı sıra çok beğenenler de oldu. Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur göğüs dekolteli pozları 355 bin beğeni aldı.

Hadise, O Ses TürkiyeHadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

O Ses Türkiye, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (17)
DOĞAL KADIN GÜZELDÎR:Böyle salgın bir estetik modası almış başını gidiyor. Bu moda, sadece göğüsler ve kalçaylada sınırlı değil. Camının çerçevesi geniş diye yeniden yaptıran, yan dudaklarınıda estetikle küçültenler dahi var.
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EN GÜZELÎ DOĞAL OLMAK (YILMAZ):Ben bir erkek olarak diğer insanlara göre daha iri ve büyük olan şeyimden asla şikayetçi olmadım.
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ADINIZI YAZIN:DESTEKLİ, KULLANIYORDUR BELKİ
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ŞÖVALYE:Silikomsuz hali dahada güzel.:))))
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SAKARYALI HATUN:Parası varsa yaptırır kime ne ?!?! Estetik yaptırmak, ayıp bir şeymiş gibi empoze edilmemeli!!!
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SAKARYALI HATUN:Haklısınız ama, mesela ben de göğüs küçültme ameliyatı olmayı düşünüyorum.
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HALDEN ANLAYAN GENÇ:Sakaryalı hatun, estetikle mutlu olan çok az sayıda bayan vardır. Bence, bedensel güzellik, form ve kalça dolgunluğu eşler arasında güzel, uyumlu cinsel birliktelikede elde edilebilinir
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HEP SEVDÎM:Sakaryalı, parası olan her şeyi yapma HAKKINA sahip değildir. Dolgun, şişkin kalçada erkeklerin dikkatini çeker tahrik eder, yaniiyi değildir.
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AVRATTA SAHTECİLİĞE GİRER BU:sişirmiş len kimbilir kaçıncı şişirtmesi
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YORUMCU:Ateş ediyor resmen :)
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