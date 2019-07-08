08.07.2019 09:48
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Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla olay olan Hadise, mayolu sahne kıyafetiyle yürek hoplattı

Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz akşam Almanya'da konser verdi. Ünlü şarkıcı cesur sahne kıyafetiyle de dikkat çekti.

O Ses Türkiye programının bitmesiyle turnelere başlayan Hadise, yoğun bir konser temposuyla koşuşturmaya devam ediyor.

SAHNE KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ereğli'de verdiği konser sonrasında kendisini Almanya konseri için uçağa atan Hadise, sahne için tercih ettiği mayoya benzer kostümle dikkat çekti.

GEÇEN YILIN ACISINI ÇIKARDI

Geçen yıl aynı yerde konser veren ve ayağı sakat olduğu için istediği performansı sergileyemeyen Hadise bu sene geride bıraktığımız yılın acısını çıkardı.

CESUR KIYAFETİYLE DANS ETTİ

Şarkılarıyla Almanya'daki sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Hadise, konser sonrasında cesur kıyafetiyle ettiği dans videosunu takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının videosu kısa süre içerisinde 500 binden fazla görüntülendi.

Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla olay olan Hadise, mayolu sahne kıyafetiyle yürek hoplattı

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O Ses Türkiye, Almanya, Hadise, Magazin

YORUMLAR (10)
VATANDAŞ I I: Valla yüreğim ne hopladı nede zıpladı.Bir kadına uyar giyim ile çıkış olsa daha fazla ilgi görürdü bence, bu tip giyimlerden hoşlanan kişilerden değilim, ben bu gibilere sanatçı diye de dilim varmıyor!
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TİMUÇİN.: Ey Cehennemin odunu sen ve senin gibiler bu dünyada istediğiniz gibi yaşayın elbet bir gün öleceksiniz ölümünüz bile kolay olmayacak binlerce onbinlerce insanı günahkar edip toplumun ahlakını, edebini ayaklar altına aldırdınız zaten yeni nesil sen ve senin gibilerin eseri sanatçı müsvettesi, bu ülkede her yerini açan meşhur oluyor moder ve çağdaş oluyor, ölüm iyiki varsın hesap günü iyiki varsın.
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UMUT TATLIÇ: Tam bir kadınsın seni çok seviyorum seviliyorsun
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PAŞALI: Darbe olsa bile devrilmez maşallah
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KAMYONCU: Bacakları aynı ağaç kütüğü gibi kalın
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MİLLET: mükemmel bi kadın ya ALLAHIM YARATTIMI yaratıyor nazar değmesin AT gibi
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BOBO: kısrak gibi demi bunu kemerinle kamçılaya kamçılaya
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HASAN: dombili ses yok şarkı yok ama bizde bunu seven dinleyen birçok zevksiz boş insan var. . .
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KIZGIN: Bu tiplere sanatçı deniyor ne sanatçısı be gençlere örnek olacak birde bunlar öylemi bu kepazelikle mi.
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SEVLIN6161: VALLA CANLI CANLI GÖRÜNCE BENDE GERCEKTEN GZL BIR BAYAN OLDUGUNU KABUL ETTIM BIR BAYAN OLARAK- TAM BIR KADIN!!!
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