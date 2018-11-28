28 Kasım 2018, 22:35
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Göğüslerini Büyültme Operasyonu Geçiren Genç Anne, Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan üç çocuk annesi genç kadın, hayatını kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan üç çocuk annesi 36 yaşındaki Louise Harvey, hayatını kaybetti.

2 HAFTA SONRA ANLADI

Üç çocuk annesi 36 yaşında bir kadın olan Louse Harvey göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı. Ancak bu ameliyattan sadece 2 hafta sonra göğüslerinde problem hissetti. Hemen üniversite hastanesine gitti Ancak artık çok geçti. Ameliyat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Yaz mevsiminde bıçak altına yatan 36 yaşındaki Louise Harvey, klinikten taburcu oldu.

GÖĞÜSLERİNİN KÜÇÜLDÜĞÜNÜ HİSSETTİ

İki hafta sonra göğüslerinin küçüldüğünü hisseden Harvey, apar topar Norwich Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar nefes alamayan kadına hemen müdahale etti. Ancak oluşan kan pıhtısı üç çocuk annesinin ölümüne yol açtı. Doktorlar, ameliyat sonrası meydana gelen kan pıhtısının pulmoner emboliye yol açtığını belirledi. Göğüs büyütme ameliyatı yapan klinik hakkında dava açıldı. Dava gelecek yıl 23 Mart tarihinde görülecek.

Londra,İngiltere
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:35



YORUMLAR (21)
DÜRBÜNLÜ: Aşağıdaki ‘’’DÜRBÜNLÜ ‘’’nikiyle yazan yorumcu ben degilim...beni herkes tanır ve bilir,,,kafirlere rahmet okunmaz,,,sadece topragı bol olsun denilir...onların cennete gitmesi,,,Allaha ve Peygamberimiz Hz Muhammed’e,,İman etmelerine bağlıdır..aksitaktirde cehenneme giderler..herkese saygılar sunuyorum efendim.
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CENNETCİLER : Arkadaşlar siz ne kadar eminsiniz torpiliniz nereden kendinizi sanki kurtarmış garanti gibi fetva uçuyor havada komiksiniz imanı Allah bilir . Hem size ne yansa kül olsa dinle dalga bulmayın
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MEZARLIK BEKCİSİ: Şimdi bol bol buyur içerde
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ATAKAN: muslumanlık dısındakı kısıler cennete gıdıyormu
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