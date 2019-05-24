Meteoroloji Uyarmıştı! İstanbul Sabah Saatlerinde Sağanak Yağışa Teslim Oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul için uyarıda bulunduğu sağanak yağış saat 06.00 itibariyle başladı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kara bulutlar nedeniyle gökyüzü kararırken çakan şimşekler ise etrafı aydınlattı.

İŞE VE OKULA GİDEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu.Sabahın ilk anlarından itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış işe ve okula giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

GÖKYÜZÜNÜ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Uyarılara rağmen şemsiyesiz dışarı çıkan vatandaşların bazılarının koşarak saçak altına gitmesi bazıların ise elindeki poşetle kafasını koruması dikkat çekti. Kara bulutlar nedeniyle kararan gökyüzünü ise çakan şimşekler aydınlattı.

ÇAMLICA TV KULESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Anadolu yakasında da yağışa şimşek ve yıldırımlar eşlik etti. Çamlıca Televizyon kulesi üzerine düşen yıldırım kameralara anbean yansıdı.

HURDALIĞA YILDIRIM DÜŞÜNCE YANGIN ÇIKTI

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sağanak ve dolu şeklinde etkili olan yağışlar nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında olumsuzluklar yaşandı. Kadıköy'deki Göztepe Kavşağı'nda Libadiye Caddesi ile Şair Arşi Caddesi'ni birbirine bağlayan köprü alt geçidinde su baskını meydana geldi. Yağmur suları yolu ulaşıma neredeyse kapatırken, yolun sadece en sol şeridinden ulaşım sağlanabildi. Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar ise sistemlerinde ıslanma meydana gelmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan Bursa plakalı bir araç sürücüsü, aracını hareket ettirebilmek için bir süre yardım bekledi.

"ARABANIN İÇİ YARIYA KADAR SU ALDI"

Sağanak yağış sonrası Pendik, Aydınlı Caddesi alt geçidinde biriken su da mahsur kalan minibüsteki altı kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Belediye ekiplerinin logar kapaklarını açarak su seviyesini indirmeye çalışmaları dikkatlerden kaçmazken alt geçidi kullanan vatandaşlar kaldırımdaki su seviyesinden dolayı mazgal diplerinden tutunarak zorlukla ilerledi. Öte yandan minibüsün içinin yarıya kadar su ile dolduğunu belirten vatandaş, "Geçeriz dedik bir anda su üstteki mangallara kadar geldi, arabanın içi de su dolmaya başladı kaldık orada. Araba zaten komple istop etti öyle kaldık. Arabanın içi yarıya kadar su aldı, altı kişi vardı arabada" dedi.

Öte yandan yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA