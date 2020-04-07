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Gök Taşı Tehlikesi ile Karşı Karşıya mıyız? NASA Açıklama Yaptı!

NASA gezegenimize çarpma ihtimalinin bulunduğu söylenen 1998 OR2 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

07.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:51
Gök Taşı Tehlikesi ile Karşı Karşıya mıyız? NASA Açıklama Yaptı!
NASA gezegenimize çarpma ihtimalinin bulunduğu söylenen 1998 OR2 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gök Taşı Riski mi Var?

Yaklaşık 4 kilometre çapa sahip olan 1998 OR2 isimli gök taşı, son zamanlarda gezegenimize çarpma olasılıkları ile gündeme geliyor. 29 Nisan 2020 tarihinde Dünya'ya en yakın noktada bulunacak olan gök taşı hakkında NASA bazı açıklamalar yaptı.

Bu açıklamalara göre 1998 OR2 gezegenimize çarpmayacak.

Bilgisayarlı modelleme tekniklerinden faydalanan bilim insanları gök taşının Dünya'dan 6.4 milyon kilometre uzağından geçeceğini ve uzay boşluğundaki rotasına devam edeceğini belirtti. Yani şu aşamada görünür herhangi bir risk söz konusu değil.

NASA daha öncesinde yaptığı açıklamada olası bir sürpriz gök taşı durumunda yeterli önlemlerin alınması için gerekli süreye sahip olamayabileceğimizi belirtmişti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: NASA, Teknoloji
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