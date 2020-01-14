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Gök taşında Dünya üzerindeki en eski madde keşfedildi

Bir gök taşında Dünya üzerindeki en eski maddenin keşfedildiği bildirildi.

14.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24Gök taşında Dünya üzerindeki en eski madde keşfedildi
Bir gök taşında Dünya üzerindeki en eski maddenin keşfedildiği bildirildi.
Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1969 yılında 'ya düşen Murchison gök taşında, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluşan Güneş'ten ve Güneş Sistemi'nden daha eski mineral parçacıklarının bulunduğu bildirildi.
Amerikalı ve İsviçreli uzmanlar, inceledikleri 40 parçacıktan bazılarının 5 ila 7 milyar yaşında olduğunu, bu durumun parçacıkları, Dünya'da bilinen en eski maddeler haline getirdiğini açıkladı.
Çalışma ekibinin lideri ve Chicago Üniversitesinde görevli bilim adamı Philipp Heck, mineral parçacıkları için "Yıldızların gerçek numuneleri, gerçek yıldız tozları." ifadesini kullandı.
Küçük ve orta büyüklükte yıldızlar yaşamlarının sonlarına yaklaştıklarında kırmızı devlere dönüşüyor ve dış katmanları patlıyor. Gök bilimciler genişleyen bu madde bulutlarını gezegensel nebula olarak adlandırıyor.
Zaman içinde gezegensel nebula içindeki maddeler soğuyor, katılaşarak toz ve mineral parçacıklarını oluşturuyor. Dünya'ya düşen bazı gök taşları bu parçacıkları muhafaza ediyor.

Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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