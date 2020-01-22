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Gök yüzünde künefe keyfi

Elazığ'da yaz kış yamaç paraşütçülerinin ilgi gösterdiği Hazar Baba Dağı'nda bu kez sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, gök yüzünde ilginç bir deneyim yaparak künefe yedi.

22.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:38Gök yüzünde künefe keyfi
'da yaz kış yamaç paraşütçülerinin ilgi gösterdiği Hazar Baba Dağı'nda bu kez sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, gök yüzünde ilginç bir deneyim yaparak künefe yedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Dağı'nda yer alan kayak merkezi kayak severlerin yanı sıra yamaç paraşütü yapanları da ağırlıyor. Her mevsim yamaç paraşütçülerinin ilgi gösterdiği Hazar Baba Dağı kışın karla kaplı olması nedeniyle bu sporla uğraşanlara ayrı bir görsel şölen sunuyor. Kentte daha önce yamaç paraşütü ile atlayıp havada davul çalan, evlenme teklif edenler oldu. Son olarak ise sosyal medya fenomeni Czn Burak Özdemir'de yamaç paraşütü ile farklı bir deneyim gerçekleştirdi. Sportif Havacılık Derneği Başkanı Kenan Şaksu ile yamaç paraşütü yapan Özdemir, bin 800 metre yükseklikten gökyüzünde aşağı doğru süzülürken künefe yedi. O anlar hem görsel hemde ilginç anlara sahne oldu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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