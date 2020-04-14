Gökbilimciler Şimdiye Kadarki En Güçlü Yıldız Patlamasını Kaydetti
Büyük yıldızların ölümlerinin, muhteşem patlamalar sonucunda gerçekleştiği pek çok kaynakta belirtiliyor. Gökbilimciler, şimdiye kadar gerçekleşen en güçlü yıldız patlamasını yani bir başka değişle büyük yıldız ölümünün en ihtişamlısını kaydetti.
14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
SN2016aps'nin Tanımlanması İlk Kuşak Yıldızlarının Araştırılması İçin Bir Yol Açtı
SN2016aps'nin toplam kinetik enerjisi, güneş kütlesinden 25 ile 40 kat daha fazla kaydedildi. Bu değer 1998 yılında gerçekleşen ünlü hipernova SN1998bw ile eşdeğerdi. Ancak SN2016aps'yi farklı kılan bir durum keşfedildi. Bu süprenovanın pik parlaklığı, SN1998bw'den 40 kat daha fazlaydı. Birmingham Üniversitesi'nde gökbilimci olarak görev yapan Matt Nicholl, bir yıldızın tek başına bu büyüklükte bir patlama yaratabilmesinin mümkün olmadığını düşündüklerini ifade etti. Nicholl, patlamadan hemen önceki yıllarda, yıldızda bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini ve bu gaz sızıntısının patlama enkazıyla birleşmesi sonucu ortaya muzzam bir parlaklık çıktığını belirtti. SN2016aps'nin tanımlanmasının, ilk kuşak yıldızlardan gelen benzer patlamaları tanımlayabilmek için büyük bir keşif olduğunu ifade eden Berger, gökyüzünün bilinmezliklerle dolu olduğunu ve heran yeni bir şey keşfettiklerini belirtti.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Harvard Üniversitesi, Teknoloji