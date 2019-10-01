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Gökcan Sanlıman Sonbahara "ARAMIZDA"nın Remix Versiyonuyla Merhaba Diyor!

Remix; "Teoman", "Nükhet Duru", "Mabel Matiz" gibi isimlere yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren "DOGAC" imzalı…

01.10.2019 11:30Gökcan Sanlıman Sonbahara

Sözü ve müziği Gökcan Sanlıman'a ait neşeli, çapkın ve flörtöz bir şarkı olan Aramızda'nın remix versiyonunda bu atmosferin müzikal etkileri kendisini gösteriyor.

Yaz boyunca sürdürdüğü yoğun konser takvimine sonbaharda da hız kesmeden devam eden Gökcan Sanlıman ekim ayı boyunca müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

İlk olarak 12 Ekim Cumartesi Emaar Hayal Kahvesi'nde konser verecek olan müzisyen ardından 15 Ekim Salı If Performance Hall Beşiktaş, 18 Ekim Cuma Atakent Hayal Kahvesi, 25 Ekim Cuma Ankara Hayal Kahvesi ve 26 Ekim Cuma günü Section Fest Ankara'da olacak.


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Kaynak: Bültenler

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