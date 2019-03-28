Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı

Oynadığı birçok diziden sonra Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek cinayetler dizisiyle adeta kariyerinin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır, müzik dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı. Çıkardığı albümle beğeni toplayan Gökçe Bahadır, kazandığı parayı bağışladığını açıkladı.

100 BİN TL İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

En son 'Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan Gökçe Bahadır, dizisi bittikten sonra müziğe el atmış, bir pop albümü çıkarmıştı. Gökçe Bahadır'ın sahne programlarından da 100 bin TL talep ettiği iddia edilmişti.

"AMACIM BU İŞTEN PARA KAZANMAK DEĞİL"

Nişantaşı'nda görüntülenen Gökçe Bahadır "Sahne performansınız eleştirildi, ama aldığınız ücret çok konuşuldu. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Amacım bu işten para kazanmak, müzik yoluyla ticaret yapmak değil. Şarkı söylemek hayalimdi. Zaten albümden gelen tüm parayı da bağışladım" dedi.

ALBÜMÜ 10 BİN SATTI

En büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Gökçe Bahadır'ın albüm satışının 10 bine ulaştığı, kazandığı 50 bin TL'yi 'Sosyal Ben Vakfı'na bağışlayacağı ortaya çıktı. Vakıf, 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

"O BENİMLE İLGİLİ BİR DURUM DEĞİL"

Bu arada Gökçe Bahadır'ın yapımcısı, DMC Genel Müdürü Samsun Demir, Instagram'da Gökçe Bahadır'ın sahnesini paylaşıp iltifatlar yağdırınca aynı şirketin diğer yıldızı Demet Akalın şöyle bir mesaj yazmıştı: "Size para kazandıracağım için üzgünüm. Keşke feshetsek anlaşmamızı." Gökçe Bahadır bu konudaki soruya "O benimle ilgili bir durum değil" cevabını verdi.