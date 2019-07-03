03.07.2019 22:47
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Gökçe Bahadır, "Gün batımına hastayım" diyerek bikiniyle poz verdi!

Ekranlara ara vererek şarkıcılığa merak saran Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından tatil fotoğrafını paylaşarak, "Gün batımının hastasıyım." yazdı.

Oyuncu Gökçe Bahadır, Marmaris sonrası tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Önceki gün de yaptığı tatilden bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafının altına ise, "Gün batımının hastasıyım." notunu ekledi.

DÜZGÜN FİZİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMAMIŞTI

Gökçe Bahadır geçtiğimiz günlerde de magazin muhabirleri tarafından denize girerken yakalanmıştı. Denizde olduğu sırada Ajda Pekkan'ın beach'te çalan "Bambaşka Biri" şarkısını hem söyleyip hem de dans eden oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmamıştı.

Gökçe Bahadır, Gün batımına hastayım diyerek bikiniyle poz verdi! Gökçe Bahadır, Gün batımına hastayım diyerek bikiniyle poz verdi!
Gökçe Bahadır, Instagram, Marmaris, Bodrum, Magazin

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