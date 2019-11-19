Haberler » Güncel » Gökçe Barajı alarm veriyor - Haber

Gökçe Barajı alarm veriyor

Gökçe Barajı alarm veriyorYALOVA - Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinde düşüş yaşandı.

19.11.2019 21:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:38
Barajı alarm veriyor
YALOVA - 'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinde düşüş yaşandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, su sarfiyatında vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların olmaması sebebiyle sıkıntı yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya davet eden Başkan Salman ve Karaalioğlu, aksi takdirde su kısıntısı yapılmak zorunda kalınabileceğinin altını çizdiler. Karaailoğlu, "2014 yılında benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış ilave kuyular açarak ve ne yazık ki su kesintileri yapılarak sorun aşılmaya çalışılmıştı. Hava şartları mevsim normallerine göre gitmiyor. Yağış rejiminin değişmesi nedeniyle barajdaki su seviyesi her geçen gün düşmektedir. Bugün itibariyle barajımızdaki su seviyesi yüzde 29'da. Bu da yaklaşık 2 aylık suyumuz var anlamına geliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gereksiz su kullanımı yapmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi takdirde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
Gökçe Barajı alarm veriyor

Vefa Salman, Yalova, Gökçe, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Eski Paraguay Devlet Başkanı Cartes Brezilya'da hapse girebilir
12:11 Aksakal: "DSP, sol kavramını Türkiye'de millileştiren tek partidir" (1)
12:11 Her Gün İp Atlamanın Hiç Bilmediğiniz Faydaları
12:08 Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması
12:03 Medya Okulu'nun konuğu Artmaz
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
20.11.2019 12:13:14