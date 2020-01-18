Haberler » Güncel » Gökçe'den Kalkan'a noter müjdesi - Haber

Gökçe'den Kalkan'a noter müjdesi

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanı İsmail Gökçe, Kaş'ın merkez mahallelerinden Kalkan'a noter kurulmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmalara hız verdi.

18.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:30Gökçe'den Kalkan'a noter müjdesi
Yerel Yönetimler Derneği İl Başkanı İsmail , Kaş'ın merkez mahallelerinden Kalkan'a noter kurulmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmalara hız verdi.

Kaş Kent Konseyi Başkanlığını da yürüten İsmail Gökçe yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, Kalkan Mahallesi'nde noterlik açılacağını kaydetti.

Kalkan'a kurulması düşünülen noterliğin Kınık, Ova, Yeşilköy ve çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlara da hizmet vereceği ve zaman tasarrufu sağlayacağını belirten Başkan Gökçe, "Görüşmelerimizi yaptık. Gerekli yasal mevzuatı araştırıp, başvuruları tamamladık. En kısa sürede Kalkan'a noterin gelmesiyle ilgili çalışmalardan iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu girişimde bize destek olanlara teşekkür ederim." dedi.

Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve Belediyesi ile ortak proje geliştirmek ve bunları hayata geçirmek hedefiyle çalışacaklarını aktaran Gökçe, "Akıllı belediyecilik ve akıllı şehirler ortaya çıkarmak asıl amacımız olmalıdır. Kent Konseyi ve Yerel Yönetimler Derneği olarak, 'demokrasi ve hizmet yerelden başlar' parolasıyla hareket ediyoruz." dedi. - ANTALYA

Antalya, Gökçe, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:55  "Türkiye sağlıklı gıda üreten bir ülkedir"
19:55  Haaland girdi, maçı değiştirdi
19:54  İsveç'te "Kanlı Ocak" kurbanları anıldı
19:51  Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü (2)
19:50  Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor'u 4 -1 yendi
18.01.2020 20:05:21