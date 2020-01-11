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Gökçe Kırgız kimdir? Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kimdir biyografisi!

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız'ın Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ile aşk yaşadığının iddia magazin gündemini sarstı. Yaşanan gelişme sonrası Gökçe Kırgız hakkında merak dolu sorular sorulurken, Gökçe Kırgız kimdir? Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kimdir biyografisi gibi konular araştırıldı.

11.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:02

Şarkılarıyla beğeni toplayan Kırgız, Kalecisi 'ın gönlünü çeldi. Öne sürülen iddiaya göre Altay ile Gökçe Kırgız aşk yaşıyor. basınında ve basının yer bulan sonrası Gökçe Kırgız hakkında araştırmalar yapıldı. Gökçe Kırgız kimdir? Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kimdir biyografisi!

GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR?

Gökçe Kırgız Doğum Tarihi: Ekim 1989

Gökçe Kırgız Burcu: Akrep

Gökçe Kırgız Nereli: doğumlu.

Gökçe Kırgız Kaç Yaşında: 31 yaşında.

Gökçe Kırgız

Gökçe Kırgız, 1989'un ekim ayında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Arel Üniversitesinden mezun olduktan konservatuvarda yüksek lisans yapmaya başladı. 2000'li yıllara arabesk tadında söylediği 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla fenomen oldu. Şarkısını yayınladığı yıllarda lise son sınıf öğrencisiydi. Bu nedenle albüm çalışması yapamadı. Gökçe Kırgız, ilk albümü Yıldızım'ı 2009 yılında çıkardı. 2017 yılında evlenen Kırgız, daha önce verdiği bir röportajda müzikten asla kopamayacağını anlatmıştı.

Kaleci Altay
Gökçe Kırgız kimdir? Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kimdir biyografisi!

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