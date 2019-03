Gökçe: "Salihli Üreten Bir Şehir Olacak"

Kaynak: İHA

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Mersindere Mahallesinde esnafla ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek projelerini açıkladı. Gökçe, "Biz Salihli'deki vatandaşlarımıza sanayileşen ve üreten bir Salihli ve bununla birlikte AŞ ve iş sözü veriyoruz. Hizmet sektöründe ve sanayi sektöründe birçok projemizi hayata geçirerek işsiz gençlerimizi istihdam edeceğiz." dedi.Salihli'nin bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Mersindere Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gökçe, "Salihli geçmiş yıllarda Türkiye'nin 32. büyük şehri idi. Tekstil, deri konfeksiyon, tuğla kiremit sanayileri ile Türkiye'nin lideriydi. Küçük Sanayi Sitesi gece gündüz çalışan esnafıyla bölgenin yıldızıydı. Şuanda ise Salihli bütün ekonomik değerlerini yitirdi. Devamlı kaybeden, üretmeyen, sosyal sınıflar arası uçurumlar oluşan bir şehir konumuna geldi. Salihli'yi üreten bir şehir yapmak için cazibe alanları meydana getirmeyen alternatif turizm yatırımlarını, organik tarımı, tarıma dayalı sanayi ile birlikte ihracat atağını düşünüp uygulayamayan yönetim Salihli'ye hep zaman kaybettirdi. Artık zaman Salihli'nin önünün açılma zamanıdır. Artık Salihli'de değerlerimize sahip çıkacağız. E-96 İzmir-Ankara yolu üzerinde her gün on binlerce aracın geçtiği bu yolda turizm imar alanları oluşturarak Salihli'nin üzümünü zeytinini, zeytin yağını, sarmasını, odun köftesini, el yapımı güvecini, Adala şeftalisini, Allahdiyen kirazını, deri konfeksiyon ürünlerini, diğer projemiz olan SAL-MEK merkezlerinde kadınlarımızın ürettiği süs eşyalarını, el sanatları, Roman vatandaşlarımızın el yapımı sepetlerini ve nice değerlerimizi satışa sunacak yerler yapacağız ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağız." dedi.Projelerini anlattıProjelerinden de bahseden Gökçe, "Kurşunlu'da Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi projemizle, Adala, Durasıllı, İğdecik mahalleleri Güneş Enerji Santrali Projemizle, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri projemizle, Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, Zeytinciler Sitesi projemizle, Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak 'Sözleşmeli üretim' modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz. Salihli'de büyük bir fuar alanı oluşturacağız. Bu fuar alanı içerisinde emekliler kulübü, nikah salonu, çocuk ve gençlerimizin sporlarını yapabilmeleri için her türlü spor sahası, kadınlarımızın el ve göz nuruyla SAL-MEK merkezlerimizde yaptıkları malzemeleri el sanatları ürünlerini sattıkları pazarlar oluşturacağız. Sart'a daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için mobil müze ve turizm ofisi kazandıracağız. Salihli'nin giriş ve çıkışına üzüm ve zeybek anıtı yapacağız. Salihli'ye bir kimlik kazandıracağız. Üzüm kurutmada jeotermal enerji ile kurutma sistemi kuracağız. Seracılığın gelişmesi için imar alanları oluşturacağız. Seracılığa destek vererek özellikle ilaç sanayisine ve parfümeri sanayisine yönelik tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ve buna paralel olarak Salihli'de işlenmesi ve katma değer oluşturulması için tüm müteşebbisleri destekleyeceğiz." diye konuştu."Belediyeyi tek iş kapısı olmaktan çıkaracağız""Biz Belediyeyi tek iş kapısı olarak görülmesinin önüne geçeceğiz." diyen Gökçe şunları söyledi: "Biz Salihli'deki vatandaşlarımıza sanayileşen ve üreten bir Salihli ve bununla birlikte AŞ ve iş sözü veriyoruz. Hizmet sektöründe ve sanayi sektöründe birçok projemizi hayata geçirerek işsiz gençlerimizi istihdam edeceğiz. Bu mesele bizim meselemiz. Bu meseleyi sadece biz çözeriz. Üretken Belediyecilikle üreten projelerle Salihli'nin değerleriyle sanayileşmenin önünü açmaya, işsizliğe yoksulluğa son vermeye, kültürümüzle ve sanatımızla güzellikler oluşturmayı hedefliyoruz. Klasik belediye anlayışının dışında yeni üretken belediyecilik anlayışı ile Salihli'ye bereket ve huzur vadediyoruz. Dolayısıyla biz Salihli'nin tümünü kucaklayan, mutlu eden bütün projelerle varız. Kısaca Salihli halkı üretecek ve kazanacak." - MANİSA