Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek - Ekonomi

Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek

Gökçeada Belediyesi, vatandaşların evde kalması için ilginç bir yöntem seçti. Belediye Başkanı Ünal Çetin, evde kalma sözü verenlere ücretsiz Netflix aboneliği hediye edileceğini duyurdu.

24.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:18

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor. Bu kapsamda, Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi de evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.

"SİZLERE EVİNİZDE SİNEMA, DİZİ, BELGESEL İZLEME FIRSATI SUNUYORUZ"

Kampanyayı Facebook hesabından duyuran Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

NORMALDE FİYATI 17,99 TL'DEN BAŞLIYOR

Böylece, Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.

Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek

Haberin Videosu :

Türkiyye'de Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Etiketler : Ünal Çetin, Gökçeada, Yaşam, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Ekonomi
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:53: KARDEMİR AŞ. Genel Kurulu iptal edildi - Ekonomi 16:51: Türk Telekom CEO'su Önal: "10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı" - Ekonomi 16:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti - Ekonomi 16:48: ASRİAD Başkanı Danışman: "Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz" - Ekonomi 16:46: MSB'de Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu - Ekonomi 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:06: Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek - Ekonomi 15:11: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı - Ekonomi 14:23: Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir - Ekonomi 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading