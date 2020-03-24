Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Gökçeada Belediyesi Evde Kalma Sözü Verene Netflix Hediye Edecek - Haberler

Gökçeada Belediyesi Evde Kalma Sözü Verene Netflix Hediye Edecek

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19), kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde yayılabiliyor.

24.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:34
Gökçeada Belediyesi Evde Kalma Sözü Verene Netflix Hediye Edecek
Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19), kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerekiyor.

Gökçeada Belediyesi'nden Evde Kalma Sözü Verene Netflix Hediyesi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle belediyeler, vatandaşların evde kalmasını sağlamak için çeşitli kararlar alıyor. Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü veren tüm vatandaşlarına Netflix aboneliği hediye edeceğini duyurdu. Gökçeada'da yaşayan vatandaşlar, ilgili telefon numarasını arayarak evde kalma sözü karşılığında Netflix aboneliği talep edebilir.

Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz. Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal" dedi.

Ülkemizdeki Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde vaka sayısı 1529'a yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Gökçeada, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

18:34: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de Yapılacak - Haberler 18:34: Resident Evil 3 (2020), Switch için de Geliyor Olabilir - Haberler 18:34: Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi - Haberler 18:32: Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi - Haberler 18:32: Yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading