Gökçeada'da 47 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde içinde 47 kaçağın bulunduğu lastik botu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Gökçeada açıklarında yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 47 mültecinin içinde bulunduğu lastik botun motorunun arıza yapması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığını arayıp yardın isteyen kaçakların imdadına ekipler yetişti. Kuzu limanından hareket eden ekipler botun içerisinde 23'ü çocuk, 15'i erkek, 9'u kadın Afganistan uyruklu toplam 47 kaçağı yakaladı.
Mülteciler, Gökçeada'daki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA