Gökçeada'da Bir Hastanın Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Botuyla Yapıldı

Çanakkale
'nin Gökçeada
ilçesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik Botuyla gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık
Salı günü saat 20.10 sıralarında, Gökçeada'da A.İ. adlı bir hastanın kalp krizi şüphesi nedeniyle tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından A.İ., sağlık personeli refakatinde, Gökçeada'dan bota alınarak Kabatepe Limanı'nda 112 Acil Servis
Ambulansı personeline sağ ve bilinci açık olarak teslim edildi. Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesine getirilen A.İ., burada tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
Aralık,Çanakkale,Gökçeada
06 Aralık 2018 Perşembe 19:02