27 Kasım 2018, 18:43
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Gökçeada'da Fenalaşan Vatandaş İçin Deniz Kuvvetleri Helikopteri Seferber Oldu

Gökçeada'da fenalaşan vatandaş için Deniz Kuvvetleri helikopteri seferber olduÇANAKKALE - Deniz Kuvvetlerine ait helikopter, Gökçeada'da fenalaşan bir vatandaş için havalandı.

Gökçeada'da fenalaşan vatandaş için Deniz Kuvvetleri helikopteri seferber oldu

ÇANAKKALE - Deniz Kuvvetlerine ait helikopter, Gökçeada'da fenalaşan bir vatandaş için havalandı. Fenalaşan hasta, helikopterle Çanakkale'de bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Gökçeada'da kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görürken fenalaşan vatandaşımızın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle Çanakkale'de bir hastaneye tahliyesi sağlanmıştır" denildi. Çanakkale,Gökçeada
27 Kasım 2018 Salı 18:43



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