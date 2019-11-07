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Gökçeada'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

07.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:52 Gökçeada'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, F.E. adlı şüphlinin, Gökçeada ilçesinde  kiraladığı araçta uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, aracın Kaleköy ve Yenibademli Köyleri civarında dolaştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla durdurulan araçta 5 poşette 1'er gram toz esrar, 1 poşette 19 gram toz esrar ele geçirdi. F.E.'nin evinde yapılan aramada da 1 hassas terazi, 1 kova, 9 milimmetre çapında fişek, 4 poşet içerisinde 480 gram toz esrar bulundu. F.E. ile evde bulunan M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada sorguları devam ediyor.



Jandarma, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA

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