Haberler » Yerel » Haber

Gökçeada'daki korkutan yangın söndürüldü

- Gökçeada'daki korkutan yangın söndürüldüÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 16: 35'de henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.

07.10.2019 20:24
- Gökçeada'daki korkutan yangın söndürüldü
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 16: 35'de henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.
Gökçeada'nın Marmaros mevkiinde saat 16: 35'te çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de katıldı. Saat 18: 00 sıralarında kontrol altına alınan yangın, 30 hektar otluk alanda etkili oldu ve 18: 30'da tamamen söndürüldü.
Gökçeada'daki korkutan yangın söndürüldü

Çanakkale, Gökçeada, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
01:33 Havuza düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti
01:31 Muş'ta Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı
01:21 Başkanlar Arapgir'de Fırat'ı konuştu
01:10 Büyükşehir meslek sahibi yapıyor
01:09 KOM'dan Milas merkezli çek-senet operasyonu
00:59 Belediye Başkanından İş-Kur'a tepki: "Adilane işçi dağıtımı yapılsın"
00:31 - Teröre ait izlerin silindiği köylere geri dönüş- Huzur ve güvenin sağlanmasıyla köylerine dönen...