Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi - Haberler

Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

24.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:42
Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ada seferlerinde yeni tarife
GESTAŞ'ın Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
Buna göre, 07.00 ve 17.00 saatlerinde Gökçeada-Kabatepe, 10.00 ve 18.00'de Kabatepe-Gökçeada seferleri yapılacak.
Bozcaada-Geyikli seferleri 07.15 ve 18.00 saatlerinde, Geyikli-Bozcaada seferleri de 08.00 ve 19.00'da olacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Ege Denizi, Bozcaada, Gökçeada, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haberler
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haberler
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Haberler
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Irak ve İran’ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:28: Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar - Haber 21:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" paylaşımı - Haber 21:24: İletişim Başkanı Altun: "Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz" - Haber 21:24: Avrupa borsaları, İtalya'da vaka sayısının yavaşlaması ve FED'in son adımlarıyla yükselişle kapandı - Haber 21:24: Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli tutuklandı - Haber 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:11: Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler