Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
07.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:52
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Güncel