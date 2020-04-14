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Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

14.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:20
Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 09.00 ve 19.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 18.00 ve 20.00 seferleri de yapılmayacak.
Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel
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