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Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferlerinden ikisi daha iptal edildi.

06.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:12Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinden ikisi daha iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 18.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Açıklamada, Bozcaada-Geyikli seferinin ise saat 18.00'den 17.00'ye, Geyikli-Bozcaada seferinin de 19.00'dan 18.00'e alındığı bildirildi.
Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün daha önceki ikişer sefer, fırtına dolayısıyla iptal edilmişti.

Ege Denizi, Bozcaada, Gökçeada, Güncel

Kaynak: AA

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