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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasındaki bazı tarifeli seferler, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle yarın iptal edildi.

03.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:26Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki ilçesi ile Kabatepe arasındaki bazı tarifeli seferler, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle yarın iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah  Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise akşam saat 17.00'de sefer yapılacağını, diğer seferlerin ise iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler yapılmayacak. Gestaş yetkilileri, yolcu ve araç sürücülerinin planlamalarını iptal seferleri göz önünde bulundurarak yapmalarını istedi.



Ege Denizi, Kuzey Ege, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA

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