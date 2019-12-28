Haberler » Güncel » Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi ile Marmara'nın bir bölümünde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 6 feribot seferi düzenlenemeyecek.

28.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:36 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi ile 'nın bir bölümünde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- hattında yarın planlanan 6 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe ile Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 15.00'te sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.

Ege Denizi, Gökçeada, Marmara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:07   Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haber
22:07   Büyükşehir'den "temel gönüllülük eğitimi" - Haber
22:06   ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı - Haber
22:05   İnsan yerine makine gücü, zaman ekonomik tasarruf sağladı - Haber
22:04   Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
20:25   Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Haber
20:04   İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Haber
19:17   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
19:06   İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız - Haber
28.12.2019 22:17:20