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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

26.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:56Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki Gökçeada-Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.
Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: AA

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