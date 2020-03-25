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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

25.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:22
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinden bazıları gerçekleştirilemeyecek.
Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00'da yapılması gereken iki sefer iptal edildi.
Diğer seferlerde aksama yaşanmıyor.
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
GESTAŞ yönetimince sağlık çalışanlarının yaya geçişlerden ücretsiz yararlanmasına karar verildi.
Şirketten yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını özverili şekilde sürdürdükleri belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bugünden itibaren 31 Mayıs'a kadar tüm sağlık çalışanlarımız, tüm hatlarımızda kurum kimliklerini göstermek suretiyle, yaya geçişlerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.
Ülkece verdiğimiz koronavirüs mücadelesinde, bizlerin sağlığı için özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Güncel

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