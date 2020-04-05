Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
05.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:10
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılacak Kabatepe-Gökçeada ve Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Buna göre, kentte daha önce iptal edilen Bozcaada-Geyikli hattındaki seferlerle birlikte iki adaya ulaşım yarın tüm gün yapılamayacak.
Planlı diğer seferlerde aksama bulunmuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Güncel